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Україна виграла другу медаль за день на Кубку IBU

Новини » Спорт     18.12.2019 - 17:18
Україна виграла другу медаль за день на Кубку IBU
Фото: Анастасія Меркушина (twitter.com/IBU_CUP)

Меркушина завоювала срібло слідом за тріумфом Семенова

Слідом за перемогою Сергія Семенова на третьому етапі Кубка IBU в австрійському місті Обертілліахе Анастасія Меркушина принесла ще одну нагороду для української збірної. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Українка зуміла закрити всі мішені при цьому показавши другу скорострільність в гонці.

Вона довгий час залишалася головною претенденткою на перемогу, проте німецька біатлоністка Штефані Шерер також обійшлася без штрафних 45-секундних збільшень до часу, а на дистанції виявилася швидше Меркушіно, вигравши в підсумку 57 секунд.

Німецькі суперниці стали подвійними кривдницями українок. Адже Вайдель відібрала третє місце на подіумі у Ольги Абрамової, яка пройшла ідеальну для себе індивідуальну гонку. На чотирьох рубежах вона допустила всього один промах і на фініші виявилася четвертою.

Нагадаємо, біатлоністка Юлія Джима принесла Україні першу медаль сезону, посівши друге місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу в шведському Остерсунді.

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