Україна виграла другу медаль за день на Кубку IBU

Фото: Анастасія Меркушина (twitter.com/IBU_CUP)

Меркушина завоювала срібло слідом за тріумфом Семенова

Слідом за перемогою Сергія Семенова на третьому етапі Кубка IBU в австрійському місті Обертілліахе Анастасія Меркушина принесла ще одну нагороду для української збірної. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Українка зуміла закрити всі мішені при цьому показавши другу скорострільність в гонці.

In the women short individual, early bib 8 Anastasiya Merkushyna cleans 15 out of 15 and takes the current lead after the third shooting. Can it be a double podium for today? pic.twitter.com/GaDfeH2iGJ — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 18, 2019

Вона довгий час залишалася головною претенденткою на перемогу, проте німецька біатлоністка Штефані Шерер також обійшлася без штрафних 45-секундних збільшень до часу, а на дистанції виявилася швидше Меркушіно, вигравши в підсумку 57 секунд.

With one penalty, Weidel finishes 7.4 seconds behind Merkushyna, while another O.Abramova is currently third. However, there are a few more athletes on the track, who can change the top 3! pic.twitter.com/PfEsfXw2xO — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 18, 2019

Німецькі суперниці стали подвійними кривдницями українок. Адже Вайдель відібрала третє місце на подіумі у Ольги Абрамової, яка пройшла ідеальну для себе індивідуальну гонку. На чотирьох рубежах вона допустила всього один промах і на фініші виявилася четвертою.

#IBU_Cup 3, Obertilliach. Women short individual

1. Stefanie Scherer

2. Anastasiya Merkushyna

3. Anna Weidel



: Evgeny Tumashov pic.twitter.com/FPExP5ZKJt — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 18, 2019

Нагадаємо, біатлоністка Юлія Джима принесла Україні першу медаль сезону, посівши друге місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу в шведському Остерсунді.