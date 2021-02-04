Українським ЗМІ не довіряють майже половина громадян

Фото: ЗМІ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Довіра до українських ЗМІ приблизно така ж, як і до президента

У грудні 2020 року українським засобам масової інформації довіряли 30% громадян, не довіряли - 46% респондентів. За останні два роки рівень довіри до ЗМІ майже не змінився (у 2018 році довіряли 31%).

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Найбільшою довірою в українському суспільстві продовжують користуватися волонтери, звичайні люди у своєму населеному пункті, армія і Церква.

Волонтерам, які допомагають армії, довіряють 74% респондентів, що на 11 процентних пунктів вище, ніж у 2018 році. Волонтерам, які допомагають переселенцям, довіряють 66% респондентів (порівняно з 61% у 2018 році). Звичайним людям у своєму населеному пункті довіряють 67% (практично без змін порівняно з 2018 роком, коли показник був 68%). Збройним силам України довіряють 66%, що на 15 процентних пункти більше, ніж у 2018 році. Церкві довіряють 52% (у 2018 році - 51%).

Решта вісім інституцій у списку мають негативний баланс довіри-недовіри. Фактично, серед респондентів переважає недовіра інституціям центральної влади (президенту, парламенту, уряду), правоохоронним і судовим органам (національна поліція, патрульна поліція, СБУ), ЗМІ (як українським, так і російським).

Серед інституцій центральної влади президенту України довіряють 34% (у 2018 році аналогічний показник був 16%, але на той момент президентом був Петро Порошенко). Водночас лише 14% довіряють уряду і 12% - парламенту (аналогічні показники для КМУ і ВРУ, які були чинні на грудень 2018 року, становлять, відповідно, 11% і 8%).

Патрульній поліції довіряють 34% респондентів (проти 30% у 2018 році), а національній поліції - 29% (стільки ж було у 2018 році). Дещо гірший показник має СБУ - 27% (проти 21% у 2018 році).

Якщо українським ЗМІ довіряють 30% (у 2018 році - 31%), то російським ЗМІ - 4% (стільки ж було у 2018 році).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 4 по 8 грудня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів проведено 2001 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищу 2,4%.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, наприкінці січня 2021 року українці висловлюють недовіру майже до всіх політиків. Президент Володимир Зеленський втратив першу позицію в рейтингу.

За даними за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку лютого 2021 року ідею розпуску парламенту і дострокові перевибори підтримують 63% українців, не підтримують - 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62%, проти - 29%. Ідею відставки президента і призначення дострокових виборів глави держави підтримують 50% українців, не підтримують 46%.