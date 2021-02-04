Перезавантаження парламенту та уряду підтримують дві третини українців

Фото: уряд у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підтримка дострокових виборів значно зросла початку 2021 року

На початку лютого 2021 року ідею розпуску парламенту і дострокові перевибори підтримують 63% українців, не підтримують - 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62%, проти - 29%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ідею відставки президента і призначення дострокових виборів глави держави підтримують 50% українців, не підтримують 46%.

Як зазначають соціологи, протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63%, президентських - з 39 до 50%, обрання нового Кабінету міністрів - з 60 до 62%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори у Верховну раду відбувалися на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири партії. Ці політсили і зараз представлені в парламенті.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 21,2%.