Підсумковий медальний залік на Паралімпіаді 2018

XII зимові Паралімпійські ігри завершилися 18 березня 2018 року в південнокорейському Пхьончхані. Протягом дев'яти змагальних днів було розіграно 80 комплектів медалей у 6 видах спорту (лижні гонки, гірськолижний спорт, сноуборд, керлінг на візках, хокей).

Загальний медальний залік України на Паралімпійських іграх 2018

Збірна України успішно виступила на Паралімпіаді 2018 і увійшла до десятки кращих медального заліку. Наші спортсмени заробили 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових), зайняли 6 місце в загальному рейтингу Ігор і 4 місце за загальною кількістю медалей. Цей результат є найкращим для української збірної за останні 10 років.

У Пхьончхан вирушили 20 українських паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів. Найбільшу кількість нагород завоювала Оксана Шишкова в тандемі з гайдом Віталієм Козаковим. На їхньому рахунку 2 золотих медалі, 3 срібних і 1 бронзова.

Фото: Віталій Казаков і Оксана Шишкова (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Віталій Лук'яненко в тандемі з Іваном Марчишаком завоювали 2 золотих медалі.

Ігор Рептюх виграв золото, срібло і бронзу.

Юрій Уткін з гайдом Русланом Переходою завоювали 1 золоту медаль в естафеті і 1 бронзову нагороду.

Максим Яровий став володарем 2 нагород (1 золото і 1 срібло).

У Людмили Ляшенко 4 олімпійські медалі (1 золота в естафеті і 3 бронзових).

Наймолодший учасник української збірної, Тарас Радь завоював одне олімпійське золото.

У Юлії Батенковій-Бауман - 1 золото в естафеті.

Спортсмен з повною втратою зору, Олександр Казік і його гайд Сергій Кучерявий заробили 2 срібних медалі.

У Григорія Вовчинського - 1 срібло.

У Анатолія Ковалевського - 1 бронза.

Фото: Українська паралімпійська збірна (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Крім цього, спортсмени нашої збірної на протязі Паралімпіади 2018 17 раз були 4-ми на фініші, 8 разів ставали 5-ми і 10 разів займали 6-е місце.

Паралімпіада 2018: підсумковий медальний залік

Лідером медального заліку зимових Паралімпійських ігор 2018 стала команда з США. Американська збірна була найчисленнішою (68 спортсменів) і завоювала найбільшу кількість медалей - 36, з яких 13 золотих, 15 срібних і 8 бронзових. На другому місці опинилися спортсмени з Росії, третє місце в медальному заліку - у Канади.

Загальний рейтинг країн за підсумками Паралімпіади 2018 виглядає наступним чином (золото-срібло-бронза (всього)):

1. США 13 15 8 (36)

2. Нейтральні атлети з Росії 8 10 6 (24)

3. Канада 8 4 16 (28)

4. Франція 7 8 5 (20)

5. Німеччина 7 8 4 (19)

6. Україна 7 7 8 (22)

7. Словаччина 6 4 1 (11)

8. Білорусь 4 4 4 (12)

9. Японія 3 4 3 (10)

10. Нідерланди 3 3 1 (7)

11. Швейцарія 3 0 0 (3)

12. Італія 2 2 1 (5)

13. Великобританія 1 4 2 (7)

14. Норвегія 1 3 4 (8)

15. Австралія 1 0 3 (4)

16. Фінляндія 1 0 2 (3)

16. Республіка Корея 1 0 2 (3)

16. Нова Зеландія 1 0 2 (3)

19. Хорватія 1 0 1 (2)

20. Китай 1 0 0 (1)

20. Казахстан 1 0 0 (1)

22. Австрія 0 2 5 (7)

23. Іспанія 0 1 1 (2)

24. Швеція 0 1 0 (1)

25. Бельгія 0 0 1 (1)

25. Польща 0 0 1 (1)