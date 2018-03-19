Підсумковий медальний залік на Паралімпіаді 2018

Українська збірна на Паралімпіаді 2018 увійшла до 10-ки кращих медального заліку
XII зимові Паралімпійські ігри завершилися 18 березня 2018 року в південнокорейському Пхьончхані. Протягом дев'яти змагальних днів було розіграно 80 комплектів медалей у 6 видах спорту (лижні гонки, гірськолижний спорт, сноуборд, керлінг на візках, хокей).
Збірна України успішно виступила на Паралімпіаді 2018 і увійшла до десятки кращих медального заліку. Наші спортсмени заробили 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових), зайняли 6 місце в загальному рейтингу Ігор і 4 місце за загальною кількістю медалей. Цей результат є найкращим для української збірної за останні 10 років.
У Пхьончхан вирушили 20 українських паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів. Найбільшу кількість нагород завоювала Оксана Шишкова в тандемі з гайдом Віталієм Козаковим. На їхньому рахунку 2 золотих медалі, 3 срібних і 1 бронзова.
Фото: Віталій Казаков і Оксана Шишкова (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Фото: Українська паралімпійська збірна (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Крім цього, спортсмени нашої збірної на протязі Паралімпіади 2018 17 раз були 4-ми на фініші, 8 разів ставали 5-ми і 10 разів займали 6-е місце.
Лідером медального заліку зимових Паралімпійських ігор 2018 стала команда з США. Американська збірна була найчисленнішою (68 спортсменів) і завоювала найбільшу кількість медалей - 36, з яких 13 золотих, 15 срібних і 8 бронзових. На другому місці опинилися спортсмени з Росії, третє місце в медальному заліку - у Канади.
Загальний рейтинг країн за підсумками Паралімпіади 2018 виглядає наступним чином (золото-срібло-бронза (всього)):
1. США 13 15 8 (36)
2. Нейтральні атлети з Росії 8 10 6 (24)
3. Канада 8 4 16 (28)
4. Франція 7 8 5 (20)
5. Німеччина 7 8 4 (19)
6. Україна 7 7 8 (22)
7. Словаччина 6 4 1 (11)
8. Білорусь 4 4 4 (12)
9. Японія 3 4 3 (10)
10. Нідерланди 3 3 1 (7)
11. Швейцарія 3 0 0 (3)
12. Італія 2 2 1 (5)
13. Великобританія 1 4 2 (7)
14. Норвегія 1 3 4 (8)
15. Австралія 1 0 3 (4)
16. Фінляндія 1 0 2 (3)
16. Республіка Корея 1 0 2 (3)
16. Нова Зеландія 1 0 2 (3)
19. Хорватія 1 0 1 (2)
20. Китай 1 0 0 (1)
20. Казахстан 1 0 0 (1)
22. Австрія 0 2 5 (7)
23. Іспанія 0 1 1 (2)
24. Швеція 0 1 0 (1)
25. Бельгія 0 0 1 (1)
25. Польща 0 0 1 (1)