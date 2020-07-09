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Українським біатлоністам віддали відібрані у росіян золоті медалі ЧЄ-2015

Четвер 09 липня 2020 11:34
Українським біатлоністам віддали відібрані у росіян золоті медалі ЧЄ-2015
Фото: Дмитро Підручний (instagram.com/dmytro.pidruchnyi)
Автор: Вера Олейник

Тоді наші хлопці посіли друге місце в гонці

Українські біатлоністи отримали золоті медалі за естафетну гонку на чемпіонаті Європи 2015 року в Отепяе, Естонія. Нагороду віддали українцям через провалений допінг-тест представником російської команди, яка посіла тоді перше місце.

Про це капітан національної чоловічої команди Дмитро Підручний повідомив у Instagram Stories.

Він разом з Артемом Примою, Сергієм Семеновим і Артемом Тищенком фінішували другими з відставанням від збірної Росії в 14,2 секунди. Однак через допінг в Олександра Печенкіна, росіян позбавили перемоги.

Українським біатлоністам віддали відібрані у росіян золоті медалі ЧЄ-2015

Скрін instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Раніше через допінг Російську Федерацію позбавили чергового "золота" зимової Олімпіади-2014, яка проходила в Сочі. Після чого в медальному заліку команда опустилася на друге місце домашньої Олімпіади.

У 2017 році стало відомо, що Росія на уих змаганнях намагалася підмінити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко.

Нагадаємо, український легкоатлет Руслан Дмитренко отримав бронзу ЧЄ 2014 після дискваліфікації росіянина.

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