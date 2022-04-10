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У Байдена пообіцяли надати ще більше зброї Україні

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Вашингтон, Неділя 10 квітня 2022 17:04
У Байдена пообіцяли надати ще більше зброї Україні Фото: радник президента США Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки (США) нададуть Україні ще більше зброї, щоб протистояти російським військам. А також продовжать тиснути на російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана для ABC.

За його словами, США працюватимуть з міжнародним співтовариством, щоб забезпечити відповідь Росії за військові злочини в Україні.

"Тим часом, ми не збираємося просто чекати цього. Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч росіянам, не дати їм захопити більше міст і селищ, де вони скоюють ці злочини, а також стиснути російську економіку, збільшити тиск і ціну для Володимира Путіна, Кремля та уряду Росії. Це те, що ми збираємося зробити", - додав Салліван.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина може продати гаубиці Україні, але поки не обговорює варіанти з винищувачами.

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