У Байдена пообіцяли надати ще більше зброї Україні

Сполучені Штати Америки (США) нададуть Україні ще більше зброї, щоб протистояти російським військам. А також продовжать тиснути на російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана для ABC .

За його словами, США працюватимуть з міжнародним співтовариством, щоб забезпечити відповідь Росії за військові злочини в Україні.

"Тим часом, ми не збираємося просто чекати цього. Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч росіянам, не дати їм захопити більше міст і селищ, де вони скоюють ці злочини, а також стиснути російську економіку, збільшити тиск і ціну для Володимира Путіна, Кремля та уряду Росії. Це те, що ми збираємося зробити", - додав Салліван.