В українських в'язницях зросла кількість хворих на COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

По одному випадку виявили серед осіб, узятих під варту в Кропивницькому та Чернівецькому слідчому ізоляторі

В українських в'язницях виявили ще 6 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Зазначається, що станом на 28 квітня з нових випадків зараження 4 рази коронавірус виявили у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

Також по одному випадку виявили серед осіб, узятих під варту в Кропивницькому та Чернівецькому слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, перші випадки коронавірусу в Україні виявили у в'язницях, при цьому серед ув'язнених станом на 23 квітня не було хворих. В ході перевірки Офіс омбудсмена встановив, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону у двох працівників підтвердився коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в Збройних силах України було зафіксовано лише 3 нових випадки коронавірусу, а не 9, як повідомлялося раніше. Справа в тому, що інформація про зараження 9 працівників Військово-медичного клінічного центру в Харківській області була помилковою. У ЗСУ засумнівалися в початкових результатах їхніх тестів та повторно направили аналізи на дослідження в Київ.

Коронавірус в Україні охоплює всі регіони. За добу заразилася 401 особа. На даний момент 110 хворих перебувають у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів.