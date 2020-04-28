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В украинских тюрьмах возросло количество больных COVID-19

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 18:28
В украинских тюрьмах возросло количество больных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Кропивницкому и Черновицком следственном изоляторе

В украинских тюрьмам выявили еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Собщается, что по состоянию на 28 апреля из новых случаев заражения 4 раза коронавирус обнаружили у работников Государственной уголовно-испольнительной службы.

Также по одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Кропивницкому и Черновицком следственном изоляторе.

Напомним, первые случаи коронавируса в Украине обнаружили в тюрьмах, при этом среди заключенных по состоянию на 23 апреля не было больных. В ходе проверки Офис омбудсмена установил, что в одной из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников подтвердился коронавирус.

Как сообщало РБК-Украина, за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины было зафиксировано лишь 3 новых случая коронавируса, а не 9, как сообщалось ранее. Дело в том, что информация о заражении 9 работников Военно-медицинского клинического центра в Харьковской области была ошибочной. В ВСУ усомнились в начальных результатах их тестов и повторно направили анализы на исследование в Киев.

Коронавирус в Украине охватывает все регионы. За сутки заразилась 401 лицо. На данный момент 110 больных находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

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