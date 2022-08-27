В українських школах з’являться спеціалісти з безпеки: чим будуть займатись

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що перші 17 фахівців з безпеки в освітньому середовищі завершили навчання.

"Цей спеціаліст буде дивитися за тим, як будуть працювати укриття в школах, щоб діти спускалися туди під час тривог. Він буде вчити дітей основним правилам поводження з вибухонебезпечними предметами", - заявив Монастирський.

Також у МВС заявили, що такі фахівці будуть допомагати школам співпрацювати з поліцейськими та рятувальниками, аби створити максимально безпечні умови для навчання.

Таких спеціалістів навчали в рамках спеціального проекту, який був втілений разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.