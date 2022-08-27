Наводив ракети на школи Миколаєва: СБУ затримала російського агента
Силовики у прифронтових районах Миколаївської області затримали агента військової розвідки РФ. Він передавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих "залякувальних" ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За даними правоохоронців, також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.
Встановлено, що за його "наводкою" у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах.
При цьому загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в місті частково чи повністю зруйновано 3 виші, 2 технікуми та понад 10 шкіл.
Як з'ясували в СБУ, затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ.
Вказано, що затриманий був активним учасником дискусій у численних Telegram-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи.
Правоохоронці провели обшуки за місцем його проживання, де виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським куратором.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство триває.
Нагадаємо, що Миколаїв щодня страждає від обстрілів російських окупантів. Зокрема, сьогодні під ранок ворог вдарив по околицях міста.
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