Наводив ракети на школи Миколаєва: СБУ затримала російського агента

Силовики у прифронтових районах Миколаївської області затримали агента військової розвідки РФ. Він передавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих "залякувальних" ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

Встановлено, що за його "наводкою" у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах.

При цьому загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в місті частково чи повністю зруйновано 3 виші, 2 технікуми та понад 10 шкіл.

Як з'ясували в СБУ, затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ.

Вказано, що затриманий був активним учасником дискусій у численних Telegram-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи.

Правоохоронці провели обшуки за місцем його проживання, де виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським куратором.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство триває.