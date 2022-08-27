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В українських школах з’являться спеціалісти з безпеки: чим будуть займатись

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Україна, Субота 27 серпня 2022 19:08
В українських школах з’являться спеціалісти з безпеки: чим будуть займатись Фото: В українських школах з’являться спеціалісти з безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі відправляться в різні регіони України аби розпочати свою роботу в школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що перші 17 фахівців з безпеки в освітньому середовищі завершили навчання.

"Цей спеціаліст буде дивитися за тим, як будуть працювати укриття в школах, щоб діти спускалися туди під час тривог. Він буде вчити дітей основним правилам поводження з вибухонебезпечними предметами", - заявив Монастирський.

Також у МВС заявили, що такі фахівці будуть допомагати школам співпрацювати з поліцейськими та рятувальниками, аби створити максимально безпечні умови для навчання.

Таких спеціалістів навчали в рамках спеціального проекту, який був втілений разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Нагадаємо, що СБУ затримала російського агента, який наводив ракети на школи Миколаєва.

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