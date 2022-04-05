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Українські зенітні ракетні війська за тиждень знищили понад 30 повітряних цілей ворога

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Вівторок 05 квітня 2022 16:37
Українські зенітні ракетні війська за тиждень знищили понад 30 повітряних цілей ворога Зенітні ракетні війська за тиждень знищили понад 30 повітряних цілей окупантыв (t.me/kpszsu)
Автор: Тетяна Самарук

Військовослужбовці частин повітряного командування "Центр" і далі знищують російських окупантів. Повідомляється, що за тиждень зенітні ракетні війська збили понад 30 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування повітряних сил ЗСУ.

Українські воїни вправно знищують ворожі літаки, ракети та БПЛА.

До того ж за тиждень зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей ворога.

"Ми продовжуємо стійко боронити свою землю. Ми будемо нищити окупантів, усе вороже на своєму шляху й могли б це робити значно ефективніше, якби у нас була сучасна зброя від партнерів", - йдеться у повідомленні.

Українські зенітні ракетні війська за тиждень знищили понад 30 повітряних цілей ворогаЗенітні ракетні війська за тиждень знищили понад 30 повітряних цілей ворога (t.me/kpszsu)

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області ЗСУ збили винищувач окупантів: відео.

Також ми писали, що ЗСУ збили ворожий винищувач Су-24 і дві крилаті ракети.

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