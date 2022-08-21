Українські захисники змогли евакуювати двох примусово мобілізованих в "ЛНР", - InformNapalm

Українські захисники допомогли евакуюватися двом чоловікам, які були примусово мобілізовані до армії так званої "Луганської народної республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm .

Зазначимо, що раніше представник InformNapalm записав звернення, у якому закликав примусово мобілізованих здаватися у полон Збройних сил України. Двоє чоловіків з "ЛНР" відгукнулися за його заклик.

Так, учасники спільноти разом з бійцями ССО України зустріли та доставили в безпечне місце двох примусово мобілізованих громадян.

За домовленістю, чоловіки не будуть брати участь в бойових діях, їм наданий притулок та можливість повернутись до мирного життя далеко від лінії фронту.