Українські захисники змогли евакуювати двох примусово мобілізованих в "ЛНР", - InformNapalm
Українські захисники допомогли евакуюватися двом чоловікам, які були примусово мобілізовані до армії так званої "Луганської народної республіки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm.
Зазначимо, що раніше представник InformNapalm записав звернення, у якому закликав примусово мобілізованих здаватися у полон Збройних сил України. Двоє чоловіків з "ЛНР" відгукнулися за його заклик.
Так, учасники спільноти разом з бійцями ССО України зустріли та доставили в безпечне місце двох примусово мобілізованих громадян.
За домовленістю, чоловіки не будуть брати участь в бойових діях, їм наданий притулок та можливість повернутись до мирного життя далеко від лінії фронту.
Нагадаємо, на окупованій території Луганської області продовжується примусова мобілізація жителів. За словами очільника ОВА Сергія Гайдая, черга дійшла до людей з хворобами.
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