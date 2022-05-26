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Українські захисники отримали нові саморухомі гаубиці FH70

Фото: ЗСУ вже отримали гаубиці FH70 (facebook.com/pressOKzahid)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні сили України отримали від союзників сучасні саморухомі гаубиці FH70. Техніку вже використовують проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід".

Саморухома гаубиця британсько-німецької розробки калібру 155-мм має швидкість 6 пострілів за хвилину. Крім того, вона оснащена "опцією" стрільби чергою з 3 пострілів за 15-20 секунд завдяки напівавтоматичному механізму заряджання.

Дальність стрільби - до 24 км звичайними снарядами та до 30 км - активно-реактивними. Головною особливістю є наявність власного двигуна Volkswagen об’ємом 1700 куб. см.

"Він живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Крім того, цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості. Тобто FH70 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця", - пояснили в ЗСУ.

Фото: українські захисники використовують гаубиці FH70 (facebook.com/pressOKzahid)

Нагадаємо, раніше українські захисники показали, як використовують самохідні гаубиці Caesar.

Також ми повідомляли, яку зброю союзники передають Україні. ЗСУ отримують західну військову техніку "натовського" зразка і калібру.

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