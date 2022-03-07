Окупанти зайшли на територію аеропорту Миколаєва. ЗСУ перейшли в наступ

Російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту. Наші військові перейшли в наступ.

"Миколаїв. 10:45, 7 березня. Ми переходимо у наступ. Ворог зайшов до нашого аеропорту", - сказав він.

Нагадаємо, минулої доби на підступах до Миколаєва знищено три колони ворога. Крім того, українські військові захопили велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.

Крім того, у місті житлові масиви обстріляли "Смерчі" ворога, виникло 5 пожеж у житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").

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