ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти зайшли на територію аеропорту Миколаєва. ЗСУ перейшли в наступ

Новость на русском →
Миколаїв, Понеділок 07 березня 2022 11:02
Окупанти зайшли на територію аеропорту Миколаєва. ЗСУ перейшли в наступ Фото: окупанти зайшли на територію аеропорту Миколаєва (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту. Наші військові перейшли в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облдержадміністрації Віталія Кіма.

"Миколаїв. 10:45, 7 березня. Ми переходимо у наступ. Ворог зайшов до нашого аеропорту", - сказав він.

Нагадаємо, минулої доби на підступах до Миколаєва знищено три колони ворога. Крім того, українські військові захопили велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.

Крім того, у місті житлові масиви обстріляли "Смерчі" ворога, виникло 5 пожеж у житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати