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Українські війська звільнили 2 населені пункти в Чернігівській області

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Субота 12 березня 2022 19:19
Українські війська звільнили 2 населені пункти в Чернігівській області Фото: Трофейна техніка ЗСУ (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Антон Федорців

Збройні сили продовжують давати гідну відсіч російським окупантам на українській землі. Наші війська відбили два населених пункти на Чернігівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, ЗСУ отримали в трофеях понад 10 одиниць ворожої техніки. Особовий склад військ РФ, на думку штабу, деморалізований і вже не здатен вести активні бойові дії в регіоні.

Нагадаємо, що Збройні сили України збили два ворожі гелікоптери поблизу Скадовська.

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