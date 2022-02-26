Українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська"

На третій день війни Росії проти України противник намагається прорватися до Києва. У районі станції метро "Берестейська" українські війська знищили російську колону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних сил ЗСУ.
"На метро Берестейська 101-ою бригадою знищена колона: 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектом, танк. Все спокійно, всіх поклали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові відбили нічну атаку російських диверсантів на військову частину, розташовану неподалік станції метро "Берестейська".
Також стало відомо, що в Миколаєві українські засоби протиповітряної оборони відбили атаку російських військових, завадивши висадці десанту супротивника.