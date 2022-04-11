Українські військові у зоні ООС відбили 6 атак окупантів та знищили понад 40 одиниць техніки
Військові з угруповання Об'єднаних сил за добу успішно відбили 6 атак російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.
Зокрема росіяни втратили танки, броньовані машини, артилерійські системи та навіть кілька вертольотів.
Загалом за добу окупанти втратили:
- 4 танки;
- 5 одиниць броньованої техніки;
- 26 автівок;
- 8 артилерійських систем.
Також підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом 2 вертольоти та 4 безпілотних літальних апарати ворога.
Повідомляється, що українські захисники й далі продовжують боронити українські землі на Донецькому та Луганському напрямках.
Раніше ми повідомляли, що українські десантники знищили 5 танків окупантів, серед яких командирський.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 47-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!