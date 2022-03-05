Українські військові здобули чергові трофеї. З Кульбакіно їде захоплена техніка окупантів
Фото: Українські військові здобули чергові трофеї (zsu.gov.ua)
З Кульбакіно у бік Миколаєва рухається захоплена техніка російських військових. Голова ОДА Віталій Кім попросив не відкривати вогонь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кіма.
"Не панікуйте. Зараз там з Кульбакіно направляється техніка з “Z” - це захоплена техніка нами. Не стріляйте", - заявив Кім.
Нагадаємо, РБК-Україна щоразу оновлює інформацію щодо ситуації у Миколаєві.
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