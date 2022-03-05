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Украинские военные завоевали очередные трофеи. Из Кульбакино едет захваченная техника оккупантов

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Суббота 05 марта 2022 14:23
Украинские военные завоевали очередные трофеи. Из Кульбакино едет захваченная техника оккупантов Фото: Украинские военные добыли очередные трофеи (zsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Из Кульбакино в сторону Николаева движется захваченная техника российских военных. Председатель ОГА Виталий Ким попросил не открывать огонь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кима.

"Не паникуйте. Сейчас там из Кульбакино направляется техника из “Z” - это захваченная техника нами. Не стреляйте", - заявил Ким.

Напомним, РБК-Украина каждый раз обновляет информацию по ситуации в Николаеве.

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