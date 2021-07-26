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У Грузії стартували військові навчання Agile Spirit за участю України

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Грузія, Понеділок 26 липня 2021 14:52
У Грузії стартували військові навчання Agile Spirit за участю України Фото: у Грузії стартували військові навчання Agile Spirit за участю України (facebook.com/GeorgianMilitaryPower)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 26 липня, в Грузії почалися багатонаціональні військові навчання НАТО Agile Spirit 2021. У них також беруть участь військові з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".

У навчаннях візьмуть участь близько 2500 військових. 1600 з них - з Грузії, 700 - зі Сполучених Штатів, близько 250-з інших країн-учасниць: України, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Іспанії, Туреччини, Великобританії, Канади, Італії та Азербайджану.

Навчання під девізом" Сила в партнерстві " триватимуть до 6 серпня і пройдуть на п'яти локаціях.

Церемонія відкриття військових навчань відбулася на базі 2-ї піхотної бригади в Сенакі (Регіон Самегрело).

Це десяті за рахунком вчення Agile Spirit. В рамках цих маневрів військові проходять підготовку для участі в міжнародних миротворчих місіях. У 2020 році через пандемію коронавірусу навчання не проводилися.

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