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Українські військові захопили плаваючий зенітний комплекс "Оса"

Фото: українські військові захопили зенітний комплекс "Оса" (t.me/AFUStratCom)
Автор: Константин Широкун

Українські військові в ході вересневого наступу захопили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ВСУ.

Згідно з опублікованою інформацією, ВСУ захопили не тільки саму пускову установку, але і склад з ракетами для неї.

Що таке ЗРК "Оса"

Нагадаємо, що "Оса" - це радянський зенітний ракетний комплекс, який призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій. На кінець 2007 року комплекс був найбільш численним в Росії комплексом військової ППО.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну, на озброєнні РФ перебувало близько 400 таких машин. Ракети ЗРК мають дальність до 10 км і висоту від 10 до 5000 метрів.

Раніше ми писали, що українські військові в Харківській області захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1р.

Крім того, на початку вересня ЗСУ у Високопіллі Херсонської області захопили дві бойові машини десанту БМД-2, що належали російській армії.

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