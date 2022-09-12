Українські військові захопили плаваючий зенітний комплекс "Оса"

Згідно з опублікованою інформацією, ВСУ захопили не тільки саму пускову установку, але і склад з ракетами для неї.

Що таке ЗРК "Оса"

Нагадаємо, що "Оса" - це радянський зенітний ракетний комплекс, який призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій. На кінець 2007 року комплекс був найбільш численним в Росії комплексом військової ППО.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну, на озброєнні РФ перебувало близько 400 таких машин. Ракети ЗРК мають дальність до 10 км і висоту від 10 до 5000 метрів.