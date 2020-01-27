Українські військові взяли в полон диверсанта "ДНР"

Українські розвідники затримали на Донбасі диверсанта бойовиків "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що представники збройних формувань Російської Федерації затримали 27 січня між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів ООС.

"У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої "ДНР", що свідчить про його приналежність до збройних формувань, які входять до складу російсько-окупаційних військ. За словами наймита, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, метою якої було викриття позицій, наглядових постів і вогневих точок підрозділів Об'єднаних сил", - повідомили в ООС.

Наголошується, що бойовик підірвався на мінному загородженні, встановленому збройними формуваннями РФ. Інші члени диверсійно-розвідувальної групи бойовиків залишили пораненого, який був затриманий українські військові.

"Українські військовослужбовці зробили затриманому окупантові, який отримав численні мінно-вибухові поранення, необхідну медичну допомогу та доставили у військовий госпіталь. Зараз він перебуває під наглядом лікарів і дає свідчення про злочинні дії російської окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку доби, 27 січня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також повідомлялося, що вчора, 26 січня, на Донбасі, в результаті обстрілу збройних формувань РФ загинуло двоє українських військових. Ще двоє отримали поранення.