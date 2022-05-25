Українські військові на сході за день знищили три танки і два десятки бронемашин

За минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках відбито дев'ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, і пару спеціальних броньованих автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Підрозділи протиповітряної оборони на вказаному напрямку за день знищили шість безпілотників типу "Орлан-10" і один оперативно тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Зазначимо, з початку травня російські війська посилили обстріли Донбасу. Противник практично цілодобово завдає ракетні, артилерійські та авіаційні удари по десятках населених пунктів регіону. Серед мирних жителів є жертви і поранені.

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