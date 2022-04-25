Українські військові повернули контроль над 5 селами під Миколаєвом

Українські військові відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області. Водночас в цьому регіоні й Херсонщині окупанти продовжують артилерійсько-минометні обстріли мирного населення та позицій ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South".

"Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили. Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться в повідомленні.

Українські військові додають, що втрати окупантів складають 73 військових та 7 одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.