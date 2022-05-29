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Українські військові знищили забитий окупантами броньований КамАЗ "Тайфун"

Фото: українські військові знищили забитий окупантами броньований КамАЗ" Тайфун " (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області Збройні сили України підірвали на міні броньований КамАЗ "Тайфун", який в цей час перевозив російських окупантів. Військові повністю знищили техніку та особовий склад загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в Facebook.

"У ворожому тилу Херсонської області наші воїни вийшли на шляху проїзду російської військової техніки", - йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що замінувавши ділянку дороги оператори ССО дочекалися, коли там їхала вантажівка з російськими окупантами. І дистанційно підірвали закладену вибухівку.

Нагадаємо, за даними на 29 травня, ЗСУ знищили вже 30 150 російських військових.

Крім того, ЗСУ відбити сім атак російських військ в районі Донецької та Луганської областей, знищивши безпілотник, танк і бронемашини.

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Збройні сили УкраїниХерсонская областьВійська РФ