Українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 57 окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Кості Гордієнка.

"В ніч з 10 на 11 квітня, на Луганському напрямку, артилерія 57 окремої мотопіхотної бригади знищила ворожий польовий склад боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що артилеристи ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів у Луганській області.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили російський літак у Луганській області.

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