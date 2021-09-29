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Українські військові "знищили" морський десант умовного противника

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Київ, Середа 29 вересня 2021 17:22
Українські військові "знищили" морський десант умовного противника Фото: українські військові "знищили" морський десант противника (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські військові знищили морський десант противника в рамках військових навчань"Об'єднані зусилля-2021". В операції залучили авіацію, танкові підрозділи і артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За легендою навчань, на українське узбережжя Азовського моря висадився морський десант умовного противника для надання підтримки основним силам. Підрозділи України та Британії завдали контрудар по них.

На першому етапі літаки Су-24М завдали бомбового удару по командно-спостережному пункту "противника", щоб придушити управління військами. Для знищення ворожих передових позицій танковий підрозділ провів маневрів"охоплення з флангів".

На наступному етапі українські морпіхи на БТР-80 і британські стрілки на бронемашинах "КОЗАК-2М" прорвали оборону "противника" і продовжили рух в глибину його бойових порядків.

Одночасно Ланка бойових вертольотів завдала ракетного удару по морському десанту "противника", який йшов на допомогу основним "ворожим" силам.

"Військовослужбовці ЗС України продовжують підвищувати свій професіоналізм і нарощувати оборонні можливості у взаємодії з іноземними партнерами", - додали в Генштабі.

Фото: українські військові "знищили" морський десант противника (facebook.com/GeneralStaff.ua)

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