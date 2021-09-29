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Украинские военные "уничтожили" морской десант условного противника

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Киев, Среда 29 сентября 2021 17:22
Украинские военные "уничтожили" морской десант условного противника Фото: украинские военные "уничтожили" морской десант противника (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские военные уничтожили морской десант противника в рамках военных учений "Объединенные усилия-2021". В операции задействовали авиацию, танковые подразделения и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По легенде учений, на украинское побережье Азовского моря высадился морской десант условного противника для оказания поддержки основным силам. Подразделения Украины и Британии нанесли контрудар по ним.

На первом этапе самолеты Су-24М нанесли бомбовый удар по командно-наблюдательному пункту "противника", чтобы подавить управление войсками. Для уничтожения вражеских передовых позиций танковое подразделение провело маневров "охват с флангов".

На следующем этапе украинские морпехи на БТР-80 и британские стрелки на бронемашинах "Казак-2М" прорвали оборону "противника" и продолжили движение в глубину его боевых порядков.

Одновременно звено боевых вертолетов нанесло ракетный удар по морскому десанту "противника", который шел на помощь основным "вражеским" силам.

"Военнослужащие ВС Украины продолжают повышать свой профессионализм и наращивать оборонные возможности во взаимодействии с иностранными партнерами", - добавили в Генштабе.

Фото: украинские военные "уничтожили" морской десант противника (facebook.com/GeneralStaff.ua)

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