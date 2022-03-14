ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ зірвали спробу прориву окупантів на Донецькому напрямку

Новость на русском →
Донецька область, Понеділок 14 березня 2022 20:23
ЗСУ зірвали спробу прориву окупантів на Донецькому напрямку Фото: Український захисник поруч зі знищеною технікою ворога (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Антон Федорців

Оперативно-тактичного угруповання "Схід" відзвітувало про бойове зіткнення із російськими окупантами в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Війська РФ намагалися прорвати оборону на Донецькому напрямку. У ході відбиття наступальних дій Збройні сили завдали ворогу втрат: до 100 осіб особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР.

"Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти", – йдеться в повідомленні.

Упродовж дня в районі працювала українська авіація та артилерія. Вони нанесли вогневого ураження по скупченню ворожої техніки та колонах окупантів. Знищені колона забезпечення з понад десятком одиниць автомобільної техніки.

"Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступила. Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та наносити максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Тривають бої", – резюмували в угрупованні.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються захопили околиці Ізюма на Харківщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну