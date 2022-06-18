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Українські військові знищили два склади боєприпасів і багато окупантів на Сході

Фото: ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів 87 окупантів на Сході (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України знищили 87 російських військових і 2 склади з боєприпасами на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Окрім цього, 18 червня українські захисники знищили один танк противників, п'ять мінометів і 52 АТТ.

Також військові знищили один безпілотник ворогів і одну одиницю спеціальної техніки.

Зазначається, що ЗСУ продовжують стримувати агресора в районі відповідальності ОТУ "Схід".

Як повідомлялося раніше, російські війска просунулися під Сєвєродонецьком і ведуть обстріли майже по всій лінії фронту.

Окрім того, військове керівництво РФ перекинуло всі резерви на захоплення населених пунктів Луганської області.

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