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Українські військові збили черговий російський штурмовик Су-25

Ілюстративне фото: українські військові збили російський штурмовик Су-25 (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України збили російський штурмовик Су-25 "Грач" вартістю 11 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади", - сказано в повідомленні ДШВ.

Варто зауважити, що Су-25 експлуатуються ще з початку 80-х років. Основним завданням літаків є підтримка сухопутних військ і знищення об'єктів противника. Такі штурмовики знаходяться на озброєнні як української, так і російської армії.

Нагадаємо, вчора, 24 липня, українські військові також збили ворожий Су-25. Літак був знищений за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

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Збройні сили УкраїниСу-25Війна Росії проти України