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Українські військові збили черговий безпілотник окупантів (відео)

Ілюстративне фото: українські військові збили черговий безпілотник окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 серпня, вранці українські військові за допомогою ЗРК знищили російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Центр" в Facebook.

"Воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Центр" на південно-східному напрямку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 27 серпня, силами підрозділу протиповітряної оборони під Марганцем був збитий російський безпілотник.

Також ми писали, що російське підприємство Zala Aero запропонувало переобладнати торгові центри, що закрилися через санкції, під виробництво безпілотних літальних апаратів для армії.

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