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Українські військові збили безпілотник росіян над Миколаївською областю

Ілюстративне фото: українські військові збили безпілотник росіян над Миколаївською областю (mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В суботу, 6 серпня, Збройні Сили України збили ворожий безпілотник над Миколаївською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

За інформацією командування, українські військові виявили і знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня в небі над Миколаївською областю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в четвер, 4 серпня, Збройні Сили України збили в Миколаївській області два російських дрона-камікадзе "Ланцет".

Також ми писали, що у Миколаєві вдень 6 серпня прогриміли вибухи. Причина вибухів поки невідома, але, ймовірно, місто знову піддалося російським обстрілам.

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Збройні сили УкраїниМиколаївська областьВійна Росії проти України