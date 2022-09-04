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Українські військові продовжують окупантам літню спеку. Роботу артилеристів показали на відео

Фото: українські артилеристи "відпрацьовують" по позиціях окупантів (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські артилеристи "відпрацьовують" по позиціях російських окупантів. Їхню роботу показали на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 53 окрему механізовану бригаду імені князя Володимира Мономаха у Facebook.

"Погода змінилась, відчувається осіння прохолода… Але боги війни княжої бригади подовжують окупантам нещадну літню спеку. Так, після роботи наших артилеристів, стрімко зростає температура навколо, виключно, московицької орди", - йдеться у повідомленні.

Військові показали роботу артилеристів на відео.

Нагадаємо, українські військові завдали ударів по районах зосередження живої сили і техніки, опорним і командним пунктам окупантів на півдні.

Раніше українські десантники знищили два ворожих танки та живу силу противника. Вони показали свою роботу на відео.

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