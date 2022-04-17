Росія вимагає від українських військ у Маріуполі здатися

Росія вимагає від українських сил, які все ще борються за захист обложеного міста Маріуполя, скласти зброю. Ультиматум пролунав в той момент, коли російські окупанти продовжують свій невпинний і руйнівний наступ на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно з російським ультиматумом, "всі без винятку" українські військові повинні покинути Маріуполь з 6:00 до 13:00. При цьому вони нібито повинні залишити зброю і боєприпаси.

У Маріуполі та найближчих околицях залишаються близько 100 тисяч осіб, а українські війська обмежені осередками російських окупантів.