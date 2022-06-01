Українські військові відбили 13 атак ворога на Донбасі: знищено багато техніки

Бійці Збройних сил України відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях та знищили 27 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.
За добу українські військові знищили:
Також було збито 7 російських безпілотних летальних апаратів типу "Орлан-10".
При цьому зазначається, що окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 73 цивільні об'єкти.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. Станом на вечір середи, 1 червня, у місті продовжуються вуличні бої.
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