RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові відбили 13 атак ворога на Донбасі: знищено багато техніки

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях та знищили 27 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

За добу українські військові знищили:

  • 2 танки;
  • 6 артилерійських систем;
  • 8 бойових броньованих машин;
  • 4 ворожі автомобілі.

Також було збито 7 російських безпілотних летальних апаратів типу "Орлан-10".

При цьому зазначається, що окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 73 цивільні об'єкти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. Станом на вечір середи, 1 червня, у місті продовжуються вуличні бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонбасДонецька областьВійська РФВійна Росії проти України