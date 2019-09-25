Українські військові назвали дату, коли зможуть застосовувати ударні безпілотники

Фото: Bayraktar TB2 (www.president.gov.ua)

Дозволи на застосування Bayraktar TB2 українські військові повинні отримати до кінця тижня

Фахівці Повітряних сил України завершують підготовку з експлуатації та технічного обслуговування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar TB2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що після завершення навчання українські військовослужбовці отримають дозвіл на застосування ударних безпілотників Bayraktar TB2. Це має відбутися до кінця тижня.

"В турецькому Кішан йде підготовка фахівців Повітряних сил за програмою підготовки фахівців з експлуатації та технічного обслуговування безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2. Зараз там перебуває близько півсотні військовослужбовців - майбутніх командирів екіпажів, операторів та спеціалістів з обслуговування БПАК і його озброєння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ударні безпілотники Bayraktar TB2 були прийняті на озброєння Збройних сил України у березні 2019 року. Повідомляється, що БПЛА здатні перебувати в повітрі 24 години, мають на озброєнні сучасні високоточні ракети для знищення бронетехніки, інженерних і фортифікаційних споруд, а також морських цілей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1. Безпілотник призначений для ведення повітряної розвідки як вдень, так і вночі.