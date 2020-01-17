Українські військові почнуть мінування Азовського моря

Українські військові почнуть мінування десантно-небезпечної ділянки Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон" відпрацював алгоритм дій розрахунків завантаження морських донних мін на корабель, а екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Лубни" відпрацював практичне завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх палубі і приведення бойової частини хв у готовність.

"Вже незабаром для корабельно-катерній групи буде спланований вихід у море для встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація поскаржилася Міжнародної морської організації (ММО) у зв'язку з незаконним розширенням Росією дії радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на Азовське море

Також РБК-Україна писало, що в кінці листопада Збройні Сили України розпочали підготовку водолазів до розмінування на Донбасі. Водолази приступили до розмінування після закінчення бойових дій на Донбасі. Зокрема, будуть шукати вибухівку в прифронтових водоймах.