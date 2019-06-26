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У "ЛНР" підтвердили початок розведення сил в Станиці Луганській

Новини » Надзвичайні події    26.06.2019 - 14:01
У "ЛНР" підтвердили початок розведення сил в Станиці Луганській
Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

За словами представника "ЛНР", розведення сил в Станиці Луганській вже почалося

Представник так званої "Луганської народної республіки" в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) Роман Іванов повідомив про готовність до початку розведення сил в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Іванова, бойовики вже почали розведення сил та засобів на ділянці лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської.

"Розведення почалося", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовили про дату початку розведення сил в Станиці Луганській. Розведення сил заплановано у період з 26 по 28 червня 2019 року.

РБК-Україна писало, що 8 червня російська сторона зірвала домовленості щодо розведення сил та засобів поблизу Станиці Луганської, яке було заплановане на 16 червня 2019 року. Бойовики так званої "Луганської народної республіки" зі стрілецької зброї обстріляли населений пункт Станиця Луганська.

Раніше представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Так, робоча група з питань безпеки до 19 червня повинна була розробити новий механізм. Сторони домовилися про розведення сил у Станиці Луганській. Протягом семи днів на цій ділянці повинен настати режим тиші.

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