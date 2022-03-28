RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові ліквідували командира та начальника полку окупантів

ЗСУ ліквідували російського командира та начальника (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 33-й день завдає жорстоких ударів по українських містах. Однак, сьогодні, 28 березня, ЗСУ знищили командира та начальника полку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Повідомляється, що українські військові знищили командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Росії.

"Сьогодні, у ході боїв, українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.

Українські військові ліквідували командира та начальника полку окупантів (t.me/ministry_of_defense_ua)

Раніше ми повідомляли, що у боях за Маріуполь ліквідували командира десантників ЧФ Росії.

Також ми писали, що окупанти заявили про загибель комбрига Чорноморського флоту в боях за Маріуполь.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України