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У боях за Маріуполь ліквідували командира десантників ЧФ Росії

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Маріуполь, Неділя 27 березня 2022 09:18
У боях за Маріуполь ліквідували командира десантників ЧФ Росії Фото: українські бійці в Маріуполі (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Українські військові в боях за Маріуполь ліквідували російського командира десантно-штурмового відділення Володимира Криволапова. Він був в одній групі в місці з ліквідованим заступником командувача Чорноморським флотом Росії Андрієм Палієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Севастополя Мізаїла Развожаєва.

Повідомляється, що загинув гвардії сержант, заступник командира взводу - командир десантно-штурмового відділення 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Володимир Криволапов.

Загиблий є уродженцем Москви, з 2014 року служив в окупованому Севастополі.

Нагадаємо, до цього окупанти заявили про загибель комбрига Чорноморського флоту в боях за Маріуполь.

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Маріуполь Черноморский флот Війна Росії проти України
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