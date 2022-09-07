Українські військові хочуть звільнити Херсон до кінця року, - CNN

Зазначається, що минулого тижня відбулися наймасштабніші наземні наступи українців з початку вторгнення Росії. За словами високопоставленого американського чиновника, США спостерігали, як українські сили досягли певного успіху в атаці на російські лінії постачання з наміром відрізати та ізолювати окупантів, які зараз дислокуються на захід від річки Дніпро.

Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер зазначив, що в Херсонській області спостерігаються триваючі наступальні операції українських сил. Він також додав, що США знає про відбиття Україною деяких селищ.

За словами українських чиновників, мета полягає в тому, щоб захопити принаймні всю територію на північ чи захід від Дніпра, включаючи не лише місто Херсон, а й Нову Каховку, де знаходиться гідроелектростанція, а також канал, який постачає воду до Криму.

У той же час українські війська посилили атаки на сході України, щоб перешкодити Росії перекинути сили на південь для відбиття там українського контрнаступу.

Видання пише, що останніми днями українські сили просунулися до російських ліній постачання на південь від Харкова, звільнивши при цьому кілька сіл і міст.

Зазначається, що нинішній наступ на півдні є широкомасштабним - понад 100 миль у ширину - щоб не дати російським підрозділам зосередитися на одній точці.

Офіційні особи США визнають, що українська мета повернути Херсон до кінця 2022 року є амбітною, але залишається можливою, якщо Україна продовжить досягати прогресу в своїх поточних операціях.

Очікується, що нинішнє просування триватиме до весни, а деякі атаки мають на меті підготувати поле бою до запланованого наступу протягом наступних кількох місяців.