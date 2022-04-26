ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ намагається йти на Кривий Ріг, але зазнає втрат. Сьогодні знищили 70 окупантів та склад

Новость на русском →
Кривий Ріг, Вівторок 26 квітня 2022 19:48
РФ намагається йти на Кривий Ріг, але зазнає втрат. Сьогодні знищили 70 окупантів та склад Фото: окупанти зазнають втрат у спробі наступу на Кривий Ріг (facebook.com pressjfo news)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська не полишають спроб наступати на Кривий Ріг. Однак українські захисники завдають окупантам значних втрат.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"До надзвичайних зусиль противник вдається на напрямку Кривого Рогу, концентруючи свої сили на півночі Херсонської області та намагаючись просунутися до Кривого Рогу. Але протягом цієї доби вони зазнали там втрат: щонайменше 70 військових знищено і склад боєприпасів до того ж", - розповів Арестович.

Представник ОП зазначив, що українські військові на цьому напрямку успішно виконують завдання з оборони.

Нагадаємо, вчора начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські окупанти перейшли у наступ на місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Олексій Арестович Війна Росії проти України
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні