РФ намагається йти на Кривий Ріг, але зазнає втрат. Сьогодні знищили 70 окупантів та склад
Російські війська не полишають спроб наступати на Кривий Ріг. Однак українські захисники завдають окупантам значних втрат.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"До надзвичайних зусиль противник вдається на напрямку Кривого Рогу, концентруючи свої сили на півночі Херсонської області та намагаючись просунутися до Кривого Рогу. Але протягом цієї доби вони зазнали там втрат: щонайменше 70 військових знищено і склад боєприпасів до того ж", - розповів Арестович.
Представник ОП зазначив, що українські військові на цьому напрямку успішно виконують завдання з оборони.
Нагадаємо, вчора начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські окупанти перейшли у наступ на місто.
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