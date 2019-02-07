Українські тенісистки переграли команду Болгарії в Кубку Федерації

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Сборная Украины одолела тенниситок из Болгарии во второй день соревнований Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Первую победу нашей команде принесла Марта Костюк, которая выиграла у соперницы Изабеллы Шиниковой со счетом 7:5, 6:4. Затем во втором матче четвертая ракетка Украины Катерина Козлова уступила Виктории Томовой - 3:6, 2:6.

Таким образом, счет в противостоянии между командами стал равным и поэтому, как и вчера в поединке со Швецией, судьбу противостояния решала парная встреча, где победу для сборной оформил украинский дуэт в составе Марты Костюк и Катерины Козловой. Они обыграли пару Изабелла Шиникова - Виктория Томова.

Напомним, вчера сборная Украины в своем первом матче на Кубке Федерации проиграла команде Швеции.

Завтра, 8 февраля состоится матч с Эстонией.

Команда, которая займет 1 место в группе В, 9 февраля проведет матч против сборной, возглавившей группу А (Польша, Россия, Дания).