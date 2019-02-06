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Збірна України з тенісу програла Швеції в Кубку Федерації

Новини » Спорт    06.02.2019 - 16:36
Збірна України з тенісу програла Швеції в Кубку Федерації
Фото: Костюк и Кіченок (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

7 лютого у українок відбудеться гра з командою Болгарії, а 8 - з Естонією

Збірна України з тенісу втратила перемогу над командою Швеції в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У стартовій зустрічі Даяна Ястремська в двох сетах обіграла Юхан Ларсон, вигравши свій дебютний матч за збірну України.

 

Кубок Федерації. Даяна Ястремська - Йоханна Ларссон - 6:4; 6:2! Фото ФТУ

Опубліковано Федерація Тенісу України Середа, 6 лютого 2019 р.

Швеції вдалося зрівняти рахунок завдяки Ребеці Петерсон в протистоянні з Лесею Цуренко - 0:6, 2:6.

 

Кубок Федерації. Леся Цуренко - Ребекка Петерсон - 0:6; 2:6. Фото: ФТУ

Опубліковано Федерація Тенісу України Середа, 6 лютого 2019 р.

Таким чином, після двох матчів рахунок у матчі Україна - Швеція був рівний і доля протистояння вирішувалася в третьому, де в парному розряді Надія Кіченок і Марта Костюк в наполегливій боротьбі не змогли здолати Юханну Ларссон і Ребекку Петерсон - 6:2; 3:6; 5:7.

В іншому матчі групи B тенісистки з Болгарії здолали естонок. Доля цього поєдинку також вирішилася в парній грі.

7 лютого українки зіграють проти збірної Болгарії, а 8 лютого - з тенісистками Естонії. Переможець квартету 9 лютого зіграє проти збірної, яка очолить групу A (Польща, Росія, Данія).

 

Кубок Федерації

Опубліковано Федерація Тенісу України Середа, 6 лютого 2019 р.

Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки. Щоб повернутися до Світової групи Україні потрібно вигравати свою групу, а потім перемагати переможця паралельної групи.

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