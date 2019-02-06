Ястремська виграла свій дебютний матч за збірну України з тенісу

Українка перемогла на старты Кубка Федерації
Даяна Ястремська, яка є 34 тенісисткою у світовому рейтингу, обіграла 71 ракетку світу Юхан Ларссон у стартовому протистоянні України та Швеції в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації з тенісу. Про це повідомляється на сайті змагань.
Поєдинок між третьою ракеткою України і другою у шведок тривав 1 годину і 13 хвилин, завершився з рахунком 6:4, 6:2.
Цей матч був першим для Ястремської за збірну України.
Кубок Федерації. Даяна "Торнадо" Ястремська. Фото: ФТУОпубліковано Федерація Тенісу України Середа, 6 лютого 2019 р.
На другу гру протистояння Україна - Швеція заявлені Леся Цуренко (WTA 24) і Ребекка Петерсон (WTA 57). У разі, якщо вона здобуде перемогу, Україна достроково виграє в протистоянні зі шведками.
В іншому випадку все доведеться вирішувати у третьому матчі, де у парному розряді Надія Кіченок і Марта Костюк протистоятимуть Міріям Бьорклунд та Корнелії Емілі Лістер.
7 лютого українки зіграють проти збірної Болгарії, а 8 лютого - з тенісистками Естонії. Переможець квартету 9 лютого зіграє проти збірної, яка очолить групу A (Польща, Росія, Данія).
Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.
Щоб повернутися до Світової групи Україні потрібно вигравати свою групу, а потім перемагати переможця паралельної групи.