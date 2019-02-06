Ястремська виграла свій дебютний матч за збірну України з тенісу

Фото: Даяна Ястремська (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Українка перемогла на старты Кубка Федерації

Даяна Ястремська, яка є 34 тенісисткою у світовому рейтингу, обіграла 71 ракетку світу Юхан Ларссон у стартовому протистоянні України та Швеції в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації з тенісу. Про це повідомляється на сайті змагань.

Поєдинок між третьою ракеткою України і другою у шведок тривав 1 годину і 13 хвилин, завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Цей матч був першим для Ястремської за збірну України.

На другу гру протистояння Україна - Швеція заявлені Леся Цуренко (WTA 24) і Ребекка Петерсон (WTA 57). У разі, якщо вона здобуде перемогу, Україна достроково виграє в протистоянні зі шведками.

В іншому випадку все доведеться вирішувати у третьому матчі, де у парному розряді Надія Кіченок і Марта Костюк протистоятимуть Міріям Бьорклунд та Корнелії Емілі Лістер.

7 лютого українки зіграють проти збірної Болгарії, а 8 лютого - з тенісистками Естонії. Переможець квартету 9 лютого зіграє проти збірної, яка очолить групу A (Польща, Росія, Данія).

Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.

Щоб повернутися до Світової групи Україні потрібно вигравати свою групу, а потім перемагати переможця паралельної групи.