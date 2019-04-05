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Вже майже 150 українських спортсменів вибороли ліцензії на Європейські ігри-2019

Новини » Спорт    05.04.2019 - 13:01
Вже майже 150 українських спортсменів вибороли ліцензії на Європейські ігри-2019
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/Minsk2019BY)

Кваліфікаційний відбір на участь у змагання продовжується

Вже 148 спортсменів здобули право представити Україну на ІІ Європейських іграх-2019, які пройдуть 21-30 червня в Мінську (Білорусь). Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Зазначається, що кваліфікаційний відбір на участь у змагання продовжується, але вже гарантовано українські спортсмени виступатимуть у таких видах спорту: бадмінтон, баскетбол 3x3, бокс, веслування на байдарках і каное, велосипедний спорт (шосе, трек), настільний теніс, художня гімнастика, легка атлетика, пляжний футбол, самбо, стрільба з лука, стендова стрільба, кульова стрільба, стрибки на батуті та спортивна акробатика.

В червні в Мінську понад 4000 атлетів із 50 країн Старого Світу змагатимуться у 15 видах спорту й розіграють 199 комплектів нагород, а також ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Нагадаємо, станом на 28 лютого ліцензії на Ігри-2019 здобули 126 українських спортсменів.

На І Європейських іграх, які відбулися в 2015 році в Баку (Азербайджан), Україну представляли 243 спортсмени у 19 з 20 можливих видів спорту. Тоді наша збірна завоювала 46 нагород.

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