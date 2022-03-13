Українські спецслужби вживають заходів для звільнення мера Мелітополя, - Єнін

Українські спецслужби вживають заходів для захопленого мера Мелітополя Івана Федорова. На даний момент відомо, що він досі утримується російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі марафону єдиних новин.
"На даному етапі нам відомо, що він утримується російською окупаційною владою. Наші спецслужби вживають певних заходів для його звільнення", - зазначив Єнін.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що захопленням мера Мелітополя російська сторона перейшла до нової стадії терору.
Тим часом окупанти оголосили новим "мером" Мелітополя Галину Данильченко - представницю "Опозиційного блоку".
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