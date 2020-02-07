Українські спецслужби запобігли можливому теракту на Донбасі

Військові контррозвідники Служби безпеки України спільно зі зведеної групою розмінування Нацгвардії запобігли ймовірному теракту в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що поблизу Слов'янська була виявлена бойова реактивна протитанкова граната РПГ-22, яка була захована в кущах біля траси М03.

"Знайдений боєприпас був у готовності для використання. Мова йде про РПГ-22 "Нетто" (реактивна протитанкова граната). На зведення і стрілянину по даному засоби ураження знадобилося б усього кілька секунд. Судячи з його станом, ми робимо висновок, що його заклали нещодавно", - повідомили в ООС.

Наголошується, що ця диверсія могла призвести до численних людських жертв серед цивільного населення або військовослужбовців, так як автомобільна траса активно використовується для вантажних і пасажирських перевезень.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", який планував теракти в метро і на автовокзалах.

Також повідомлялося, що до суду передали обвинувальний акт у справі терористичного акту під Волновахою Донецької області, який відбувся 13 січня 2015 року. Тоді загинули 12 мирних жителів.